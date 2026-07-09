Passerini: "Quando qualcuno dice che Ramos è il portaborse del Portogallo, è una questione tutt'altro che semplice perché c'è di mezzo Ronaldo"

vedi letture

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sull'acquisto del Milan di Goncalo Ramos.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sull'acquisto del Milan di Goncalo Ramos: "'Vogliamo la seconda stella!' Lo ha detto in maniera abbastanza chiara Amorim in conferenza stampa. Io apprezzo tutte le parole, ma aspetto sempre i fatti: quelli del campo, e li dovrà dare Amorim, e del mercato, che dovranno essere fatti dalla società. Si è partiti bene. Non ha molto senso disquisire su quanto sia stato pagato Goncalo Ramos: dovrà dimostrare sul campo di valerli. Quando qualcuno dice che è il portaborse del Portogallo, è una questione tutt'altro che semplice perché c'è di mezzo uno come Cristiano Ronaldo. Per me il portoghese è un ottimo acquisto e magari tra qualche mese saremo qui a dirci che vale di più dei soldi pesi".

Il commento di Passerini al calciomercato

"Poi - ha proseguito Passerini - valutermo il mercato in toto. Sono stati spesi 100 milioni e anche Gila è un ottimo acquisto, anche se un solo difensore nuovo non basta: ne servono almeno due. Con le nuove competizioni, e Europa League e Coppa Italia non possono essere snobbate, bisogna onorarle al massimo e provare a vincerle. Ripeto: tutto dovrà essere valutato con i fatti, con il campo, con il mercato, vedendo ciò che si farà con le azioni".