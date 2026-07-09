De Canio: "Da un giocatore come Leao continuo ad aspettarmi molto di più"

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Gigi De Canio, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Da un giocatore come Leao continuo ad aspettarmi molto di più"

Con l'arrivo a Milano è iniziato ufficialmente il percorso di Ruben Amorim alla guida del Milan. L'allenatore portoghese ha affrontato i primi impegni istituzionali visitando Casa Milan e lo stadio di San Siro. Ieri ha inoltre raggiunto Milanello, dove da lunedì la squadra tornerà ad allenarsi per preparare la nuova stagione.

La giornata di oggi è continuata con la conferenza stampa di presentazione, durante la quale Amorim ha parlato per la prima volta da tecnico del Milan davanti ai giornalisti.

A rendere ancora più significativo l'evento è stata la presenza di Gerry Cardinale, proprietario del club, che ha voluto dare personalmente il benvenuto al nuovo allenatore. La partecipazione del fondatore di RedBird rappresenta un segnale importante e conferma la volontà della proprietà di essere maggiormente presente nella gestione del progetto rossonero. Intanto Gigi De Canio, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Da un giocatore come Leao continuo ad aspettarmi molto di più. Quello che ha fatto al Mondiale è comunque poco rispetto alle sue potenzialità.