MN - Cuomo: "Il primo giorno di scuola tutte le prof erano brave, poi... Da Amorim e Cardinale belle parole, ma servono fatti"

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Michael Cuomo, giornalista, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it da Casa Milan sulla conferenza di Amorim e Cardinale.

Michael Cuomo, giornalista di TeleLombardia, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it da Casa Milan al termine della conferenza di presentazione di Ruben Amorim, nuovo allenatore, e dell'intervento di Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Che sensazione ti porti dalla conferenza di Amorim e Cardinale?

"Esco con tanta curiosità. Sono talmente tante parole che esprimere un giudizio oggi è difficile. Come fai a dire che non siano belle parole? Sono belle parole. Di Allegri, che conoscevamo, non ci siamo chiesti cosa pensassimo delle sue parole, perché sapevamo cosa aspettarci, mentre oggi siamo a chiederci le sensazioni. Sono le classiche parole di filososia che devono necessariamente essere accompagnate dai fatti. Altrimenti restano ululati nel deserto. Il calcio dominante lo avevamo sentito anche con Paulo Fonseca, verso cui Amorim ha grande apprezzamento. Però il primo giorno di scuola le professoresse erano tutte brave, poi alla prima verifica andata male era colpa loro. Oggi sono stati tutti belli, anche Cardinale ci è sembrato assolutamente lucido e riflessivo nell'ammettere i suoi errori e nel prospettare la ripartenza del club. Oggi pare avere tutto un senso nella sua follia. C'è la voglia di fare qualcosa di bello e di grande mettendo in atto l'esecuzione di quello che il piano della proprietà. Poi il piano in linea teorica non basta, serve la messa in atto e l'esecuzione".