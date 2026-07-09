MN - Pulisic, microfrattura al perone: obiettivo rientro contro il Torino
Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, nel corso dell'ultima partita del Mondiale con gli Stati Uniti, Christian Pulisic ha riportato una microfrattura al perone destro, accompagnata da un edema osseo. I tempi di recupero stimati vanno dalle tre alle sei settimane, con lo staff rossonero che seguirà con attenzione l'evoluzione del quadro clinico dello statunitense.
Il programma prevede inizlalmente una fase di riposo, necessaria per permettere all'infortunio di stabilizzarsi. Al suo rientro, previsto tra circa tre settimane, Pulisic inizierà il percorso di riatletizzazione, che di fatto sostituirà la normale preparazione estiva. L'obiettivo del Milan è chiaro: recuperare Pulisic in tempo per la prima giornata di campionato contro il Torino.
di Pietro Mazzara
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