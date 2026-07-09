Zancan su Amorim: "Aver fallito allo United lo può aiutare a non commettere errori"

vedi letture

Secondo Federico Zancan l'esperienza fallimentare di Ruben Amorim al Manchester United potrebbe aiutarlo nell'avventura al Milan

Il nuovo allenatore rossonero Ruben Amorim si è presentato con grande personalità e con le idee chiare nella conferenza stampa di mercoledì con cui si è presentato ai tifosi del Milan e all'ambiente in generale. Il tecnico portoghese è tornato brevemente anche sull'esperienza fallimentare al Manchester United che, secondo il pensiero del telecronista e giornalista Federico Zancan, potrebbe essere uno sprone a rifarsi sulla panchina rossonera. Le sue parole durante al Calciomercato - L'Originale.

AMORIM, AVER FALLITO ALLO UNITED PUÒ AIUTARLO A NON COMMETTERE ERRORI

Il telecronista Federico Zancan ha commentato le prime parole di Ruben Amorim in conferenza stampa come nuovo allenatore del Milan: "Ruben Amorim ci ha tenuto a mostrare il suo credo, un calcio offensivo e di proposta. Credo sia importante l'esperienza negativa da cui arriva il tecnico portoghese. Aver fallito al Manchester United lo può aiutare a non commettere errori che in Inghilterra sicuramente ha commesso. Calarsi di nuovo in una nuova realtà, consapevole degli errori fatti, penso che questo possa essere utile".