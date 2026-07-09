Avv. Raimondo: "Acquisto di Ramos risultato di un'architettura societaria rinnovata e di una brillante strategia finanziaria"

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Un estratto delle interessanti parole dell'Avvocato Felice Raimondo nel suo ultimo video postato sul proprio account Youtube

Un briciolo di entusiasmo e ottimismo invadono le menti dei tifosi milanisti. Il mercato estivo del Milan sembra avere preso finalmente il giusto slancio. Infatti, il club rossonero, dopo un mese di giugno a rilento è ora protagonista sul calciomercato, risultando come una delle squadre più attive. Il tutto passa dalla volontà di voler accontentare mister Ruben Amorim, presentato ieri a Casa Milan insieme a Gerry Cardinale. Nulla toglie che in questo momento il Diavolo è sotto la lente di ingrandimento da parte di tutti, ma l'aria in quel di Milanello sembra essere cambiata. Ne parla chiaramente l'avvocato Felice Raimondo nel suo ultimo video postato sul proprio account Youtube.

Questo un interessante estratto delle sue parole:

"L'acquisto di Gonçalo Ramos sul gong del 30 giugno è molto più di un semplice colpo di mercato: è il risultato di un'architettura societaria rinnovata e di una brillante strategia finanziaria.

Infatti. La fase transitoria di Redbird e del Milan è finalmente terminata. Sì, perchè con Massimo Calvelli come nuovo CEO è presente oggi un limite a firma singola alzato a 50 milioni di euro, così i vecchi "colli di bottiglia" sono spariti. Resta però il nodo dell'esperienza pregressa di chi prende le decisioni, sarà il campo a giudicare ma l'agilità di firma ha permesso di realizzare un capolavoro contabile..".