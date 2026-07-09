Van Dijk in fase calante? van der Vaart attacca: "Non lo sto vedendo benissimo"

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La critica di Rafael van der Vaart nei confronti di Virgil Van Dijk, accostato recentemente al Milan nelle scorse settimane

Il mercato estivo del Milan sembra avere preso finalmente il giusto slancio. Infatti, il club rossonero, dopo un mese di giugno a rilento è ora protagonista sul calciomercato, risultando come una delle squadre più attive. Il tutto passa dalla volontà di voler accontentare mister Ruben Amorim, presentato ieri a Casa Milan insieme a Gerry Cardinale. Nulla toglie che in questo momento il Diavolo è sotto la lente di ingrandimento da parte di tutti. Il mese di giugno è stato un flop totale dal punto di vista comunicativo, e solo un mercato fatto in stato di grazia potrà davvero ridare entusiasmo e quel briciolo di speranza alla squadra di Ruben Amorim, al centro del nuovo progetto Milan. Così, le curiose voci sull'accostamento al Milan da parte di Virgil Van Dijk, secondo il quotidiano Football365 sembrerebbero sempre più insistenti e concrete.

Riporta sempre il sito inglese, l'ex leggenda dell'Ajax e dell'Olanda Rafael van der Vaart ha parlato così del capitano del Liverpool e degli Oranje, criticandolo aspramente dopo le recenti uscite al Mondiale:

“Su Van Dijk devo essere onesto, mi ha abbastanza sorpreso e deluso ai mondiali. Non l'ho visto benissimo, non in forma. Credo stia facendo davvero fatica, contro il Giappone sembrava po’ come un Boeing 747 quando cambia direzione..".