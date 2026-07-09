Ramazzotti: "Da come ha parlato, Amorim sembra ottimista su Modric. Cardinale gli ha già spiegato il progetto che ha in mente"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle parole di Amorim su Luka Modric, centrocampista svincolato.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle parole di Amorim su Luka Modric, centrocampista croato attualmente svincolato ma con la possibilitè di firmare per un altro anno con il Milan: "Un Milan vincente, per la società e per l’allenatore, non può prescindere dalla presenza di Modric. Cardinale gli ha già spiegato il progetto che ha in mente e che naturalmente lo comprende. Adesso il pressing tocca ad Amorim che intende convincere l’ex Pallone d’oro: «È un giocatore che vogliamo tenere, per la sua espe- rienza e la sua classe. Ho già parlato con lui due volte e, se serve, sono pronto ad andare a parlarci di nuovo. Penso che sia un elemento chiave per noi, specialmente all’inizio per avere più possesso palla. Non sto dicendo che giocherà ogni partita, ma vogliamo davvero contare su di lui nella prossima stagione. So che anche la dirigenza lo ha contattato: adesso gli lascerò qualche giorno di vacanza per pensare, poi...».

Poi lo chiamerà ancora e spera di strappare il sì definitivo. Da come ha parlato, sembra ottimista a riguardo. La leadership di Luka farebbe comodo, questo è appurato, ma indipendentemente dalla sua adesione al progetto, quello che Amorim ha in mente è chiaro".