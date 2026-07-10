Ramos e ora Gila, Condò: "La sensazione è che non sia finita qui: forse il Milan di Cardinale è finalmente partito"
MilanNews.it
Paolo Condò commenta l'avvio di mercato del Milan notando come la tendenza si sia invertita: il progetto di Cardinale ora sembra avere una marcia diversa
Gonçalo Ramos e Mario Gila, più di 100 milioni in due. In questo avvio di mercato il Milan si è mosso in modo sorprendentemente veloce, invertendo notevolmente la triste tendenza che sembrava prospettarsi dopo la fine dello scorso campionato. Lo riconosce anche Paolo Condò, che in diretta a Calciomercato - L'Originale dice la sua sulla situazione dei rossoneri.
“Era partito pianissimo e aveva ricevuto parecchie critiche, ora ha ribaltato la narrazione. Ha preso giocatori nei due ruoli dove aveva maggiore bisogno. La sensazione è che non sia finita qui: forse il Milan di Cardinale è finalmente partito”
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
News
Ramos e ora Gila, Condò: "La sensazione è che non sia finita qui: forse il Milan di Cardinale è finalmente partito"
A Cardinale nessuno sconto. Inchiesta arbitri: è tempo di verità. Abbonamenti: con la Curva e con i clubdi Luca Serafini
Le più lette
1 A Cardinale nessuno sconto. Inchiesta arbitri: è tempo di verità. Abbonamenti: con la Curva e con i club
2 TOP NEWS del 9 luglio: Mario Gila e Kostic a Milano, Rabiot e Maignan in Semifinale ai Mondiali, Pulisic infortunato
07/07 Argentina-Egitto 3 a 2: Messi sbaglia un rigore, poi guida una rimonta epica. Ai quarti c’è la Svizzera
07/07 Distinti e Popolari
Primo Piano
Da Karetsas ad Alajbegovic, obiettivi chiari: Amorim vuole una trequarti giovane e frizzante per il suo nuovo Milan
Franco OrdineAmorim non vuol fare la rivoluzione. Pulisic e Modric restano, Leao no. Cardinale ha scritto la ripartenza
Carlo Pellegatti“ONE MAN BUYER”. Ramos e Gila, Milan più forte. Gli avanzi del banchetto. Voltata pagina? No, cambiato libro!
Antonio VitielloPrimo PianoMilan, cinque acquisti e la conferma di tutti i big. Ecco i piani per Leao. Imprevisto che può costare caro…
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com