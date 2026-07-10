Ramos e ora Gila, Condò: "La sensazione è che non sia finita qui: forse il Milan di Cardinale è finalmente partito"

Ramos e ora Gila, Condò: "La sensazione è che non sia finita qui: forse il Milan di Cardinale è finalmente partito"MilanNews.it
Oggi alle 07:49News
di Manuel Del Vecchio
Paolo Condò commenta l'avvio di mercato del Milan notando come la tendenza si sia invertita: il progetto di Cardinale ora sembra avere una marcia diversa

Gonçalo Ramos e Mario Gila, più di 100 milioni in due. In questo avvio di mercato il Milan si è mosso in modo sorprendentemente veloce, invertendo notevolmente la triste tendenza che sembrava prospettarsi dopo la fine dello scorso campionato. Lo riconosce anche Paolo Condò, che in diretta a Calciomercato - L'Originale dice la sua sulla situazione dei rossoneri.

“Era partito pianissimo e aveva ricevuto parecchie critiche, ora ha ribaltato la narrazione. Ha preso giocatori nei due ruoli dove aveva maggiore bisogno. La sensazione è che non sia finita qui: forse il Milan di Cardinale è finalmente partito”