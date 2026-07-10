News VIDEO MN - Mario Gila alla Madonnina per le visite mediche!

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Mario Gila Day a Milano: il centrale spagnolo, arrivato nella serata di ieri a Milano, è alla clinica "La Madonnina" per le visite mediche

È il giorno di Mario Gila a Milano! Il centrale spagnolo è sbarcato ieri sera in città, sorridente e già molto propositivo con i nuovi tifosi fuori dall'hotel che lo ospita. Il secondo colpo di mercato rossonero è pronto per iniziare la sua nuova avventura e oggi vivrà la prima giornata da milanista per intero: in questi istanti GIla è arrivato alla clinica "La Madonnina" in centro a Milano per svolgere le visite mediche di rito che daranno il via a questo lungo giorno e più in grande alla sua esperienza. Il video dell'inviato di MilanNews.it:

MARIO GILA ALLA MADONNINA: PRIMA GIORNATA DI MILAN

Dopo le visite mediche a "La Madonnina", per Mario Gila ci saranno una serie di appuntamenti di rito. Ci sarà in primis il passaggio all'idoneità sportiva e poi la parte più importante: l'arrivo a Casa Milan per firma sul contratto e registrazione dei contenuti media per il club. Lo spagnolo firmerà con i rossoneri un contratto di cinque anni dal valore di 4.5 milioni più 1 di bonus.