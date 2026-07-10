Mondiali, oggi i quarti di finale contro la Spagna del Belgio di Saelemaekers e De Winter

Mondiali, oggi i quarti di finale contro la Spagna del Belgio di Saelemaekers e De WinterMilanNews.it
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Oggi alle 07:00News
di Manuel Del Vecchio
Questa sera altri due rossoneri impegnati nei quarti di finale del Mondiale: De Winter e Saelemaekers impegnati in Spagna-Belgio

Ieri sera è stato il turno di Rabiot e Maignan, vittoriosi contro il Marocco, questa sera alle 21 tocca ad altri due rossoneri. Si gioca Spagna-Belgio, con i milanisti Saelemaekers e De Winter che sperano di raggiungere i compagni in Semifinale. Sfida tosta e impegnativa, ma il Belgio può sognare dopo aver buttato fuori gli USA nell'ultimo turno.