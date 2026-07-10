Mondiali, la Francia di Maignan e Rabiot in Semifinale! Contro il Marocco Mbappé decisivo
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La Francia vola in Semifinale e attende la vincente di Spagna-Belgio. Buona prova dei rossoneri Maignan e Rabiot, come al solito decisivo Mbappé
Nessuna sorpresa: la Francia batte 2-0 il Marocco e vola in Semifinale dei Mondiali. L’uomo decisivo? Ovviamente Mbappé. L’attaccante del Real Madrid fallisce un rigore nel primo tempo, grandi polemiche per le tempistiche VAR prima della battuta, e poi stappa il match con un gol dei suoi: destro a giro imparabile da fuori. Dopo qualche minuto Dembelé chiude i giochi con un destro rasoterra che beffa Bounou, il migliore del Marocco.
Altra prestazione solida dei milanisti Maignan e Rabiot. Il portiere si è sempre fatto trovare pronto e attento, il centrocampista ha lottato, gestito e si è dimostrato il solito punto fermo del centrocampo della selezione allenata da Deschamps.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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