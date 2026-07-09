Dalic saluta la Croazia dopo 9 anni: il ringraziamento a Modric nel suo messaggio

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Zlatko Dalic lascia l'incarico di CT della Croazia dopo 9 anni e il periodo più fiorente della storia calcistica del paese: il suo grazie va anche a Modric

Si chiude un'era per la Croazia: al termine del Mondiale, finito contro il Portogallo e Gonçalo Ramos al 94° dei sedicesimi di finale, il CT Zlatko Dalic ha dato il suo addio dopo 9 anni. Finisce così un'epopea clamorosa, la migliore della storia del calcio croato.

DALIC SALUTA DOPO 9 ANNI: IL GRAZIE A MODRIC NEL MESSAGGIO D'ADDIO

Tramite i canali ufficiali della federazione calcistica croata, Dalic ha condiviso un messaggio d'addio in cui ha ringraziato anche Luka Modric: "Essere il commissario tecnico della nazionale richiede molte decisioni difficili, ma questa è stata certamente la più dura. Ho sempre detto che non esiste onore più grande del guidare la propria nazionale, e che non avrei mai potuto avere un lavoro più importante, più responsabile o più gratificante di questo. Quando ho preso in mano la squadra, credevo sia nelle qualità dei giocatori che in me stesso, ma non avrei mai osato sognare che avremmo raggiunto tutto ciò che abbiamo realizzato in questi quasi nove anni. Non riesco a descrivere quanto io sia orgoglioso di ogni singola vittoria, di ogni qualificazione ai grandi tornei, delle nostre tre medaglie e di quelle notti indimenticabili per il calcio croato, come le vittorie contro l'Inghilterra e il Brasile ai Mondiali. Soprattutto, però, sono orgoglioso dell'unità che abbiamo costruito all'interno della squadra e con il popolo croato, qualcosa a cui abbiamo assistito con enorme forza durante gli indimenticabili festeggiamenti al ritorno a casa dopo le medaglie mondiali. Traguardi di questa portata sono impossibili senza qualità, duro lavoro e fiducia in ciò che si fa. Pertanto, il mio sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno investito la propria conoscenza ed energia in tutto ciò che abbiamo realizzato insieme: i miei assistenti e lo staff, i nostri medici, fisioterapisti, magazzinieri e l'intero team logistico della HNS, che ci ha sempre supportato in modo brillante. Ringrazio anche i vertici della Federazione per il loro incrollabile sostegno, i nostri tifosi per l'incredibile supporto che ci hanno dato lungo tutto questo cammino, e i media che hanno contribuito a creare un'atmosfera positiva attorno alla nazionale offrendo al contempo critiche costruttive. Infine, ringrazio la mia famiglia, senza il cui sostegno nulla di tutto questo sarebbe stato possibile per me. Naturalmente, i artefici più importanti di tutti questi successi sono stati coloro che sono scesi in campo. Mi sento profondamente privilegiato per aver allenato calciatori così straordinari e persone eccezionali: dal nostro capitano Luka Modrić, passando per i leader esperti che erano con me già in Russia, fino ai giovani giocatori che abbiamo gradualmente inserito in rosa e che hanno continuato ad assumere ruoli sempre più importanti. Sono immensamente grato a loro per aver sempre messo la Croazia sopra ogni altra cosa e per aver costantemente dimostrato, attraverso il loro atteggiamento, il loro impegno e la loro professionalità, cosa rappresenti davvero la cultura della nazionale croata. La Croazia ha un futuro radioso in ognuno di loro e, finché rappresentare la nazionale rimarrà sacro per loro come lo è stato per generazioni, la Croazia continuerà a essere forte, competitiva e capace di sfidare chiunque. Vorrei ringraziare il presidente Kustić per il suo eccezionale supporto, per la nostra eccellente collaborazione e per la fiducia che mi ha rinnovato per continuare. Il sostegno ricevuto in questi ultimi giorni mi ha spinto a riconsiderare la mia decisione di fare un passo indietro, ma... è arrivato il momento. Sebbene abbia ancora l'ambizione e il desiderio di continuare a scrivere nuovi capitoli di successo con la Croazia, sento che questo è il momento giusto per chiudere questa incredibile era. Me ne vado a cuore pieno, orgoglioso di aver contribuito ai più grandi successi nella storia del calcio croato. Auguro al mio successore, alla nazionale e al calcio croato molti altri successi, e credo fermamente che arriveranno"