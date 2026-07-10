Marchegiani: "Gila grande acquisto, può dare l’impronta da solo ad un reparto arretrato"
MilanNews.it
Luca Marchegiani promuove a pieni voti l'acquisto di Mario Gila da parte del Milan
Il Milan ha chiuso per Mario Gila (qui vi abbiamo raccontato il suo arrivo in città) e rinforza notevolmente il pacchetto arretrato a disposizione di Ruben Amorim. Nelle ultime stagioni il difensore spagnolo è stato puntualmente tra i migliori nella Lazio e anche Luca Marchegiani, parlando a Sky Sport, promuove il colpo dei rossoneri. Queste le sue dichiarazioni:
“È un grande acquisto, era il momento giusto per prenderlo: ha maturato l’esperienza necessaria per poter giocare a questi livelli. Giocatore veloce, aggressivo, mi piace molto. Può dare l’impronta da solo ad un reparto arretrato per le qualità che ha”.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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