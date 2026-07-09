Galli: "Maignan deve capire cosa vuole fare, perché se ha qualche dubbio può anche lasciare"

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Sulle frequenze di TMW Radio Filippo Galli ha parlato dell'avvento al Milan di Ruben Amorim, presentato ieri in conferenza stampa

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore del Milan Filippo Galli ha parlato dell'avvento di Ruben Amorim nel mondo rossonero dopo la conferenza stampa di presentazione di ieri.

Su Maignan che valutazioni faresti?

"Maignan deve capire che cosa vuole fare, perché se ha qualche dubbio può anche lasciare. Se io fossi il Milan gli chiederei di portare un'offerta e poi lo saluterei, perché comunque ha rinnovato in un club che, nonostante gli ultimi anni, rimane pur sempre il Milan".

La storia con Leao può dirsi finita? Zaniolo potrebbe essere un nome spendibile per sostituirlo?

"Mi sembra che lui stesso all'inizio si sia messo sul mercato, per quanto non so se Amorim voglia provare a trattenerlo. Zaniolo comunque non lo scarterei perché sa giocare nel traffico e il Milan sta cercando proprio quel tipo di giocatore lì. Certo, anche lui in passato ha avuto qualche problema dal punto di vista comportamentale, anche se adesso è migliorato".