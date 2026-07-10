Bianchin racconta: "Amorim ha chiamato due volte Modric per convincerlo e Modric è intenzionato a restare al Milan"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Luka Modric, centrocampista croato classe 1986.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Luka Modric, centrocampista croato classe 1986: "Luka Modric cambierà vita anche se non la cambierà. In questi giorni è in vacanza, sta smaltendo la delusione per l'eliminazione della Croazia dal Mondiale e sa che quel capitolo è chiuso: non giocherà più con la maglia a scacchi. Ora deve prendere una decisione sul Milan e tutto fa pensare che resterà a Milano un altro anno. Gerry Cardinale lo ha invitato a rimanere, Ruben Amorim lo ha chiamato (due volte) per convincerlo a non darci un taglio e Modric è intenzionato a restare".

ll nuovo ruolo di Modric

"Luka - ha spiegato Bianchin sul futuro di Modric - avrà un ruolo diverso rispetto alla sua prima stagione, in entrambi i sensi della parola. Ruolo in campo: non più playmaker come con Allegri ma mediano in un centrocampo a due, come con la Croazia. E ruolo in squadra: non più un titolare garantito ma un campione da gestire. Il Milan da agosto giocherà in campionato ed Europa League, sono almeno otto partite in più rispetto alla scorsa stagione con tanti viaggi, tante settimane da domenica-giovedì-domenica. A 41 anni, che Modric compirà il 9 settembre, non si può restare sempre in campo. La soluzione, che si legge anche nelle parole di Amorim, è il dosaggio. Luka giocherà le partite importanti, da titolare oppure da subentrato di qualità per l'ultima mezz'ora, e prenderà qualche momento di riposo. A inizio ottobre, non ci saranno problemi: la pausa nazionale gli darà tre settimane libere. In altri momenti, farà qualche panchina in più... o magari salterà una trasferta di Europa League non essenziale".