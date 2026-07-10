L'Italia lo ricorda bene, adesso piace al Milan: i numeri di Alajbegovic

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Per lui, nell’anno al Salisburgo prima di essere richiamato al Bayer Leverkusen, 13 gol e 4 assist in 44 presenze complessive

Le prime giornate di Ruben Amorim come allenatore del Milan sono state caratterizzate da un programma intenso, ricco di incontri e appuntamenti che hanno segnato l'avvio ufficiale della sua esperienza in rossonero. Dopo essere arrivato a Milano, il tecnico lusitano ha visitato Casa Milan, quartier generale del club, per poi fare tappa a San Siro, uno degli stadi più prestigiosi del calcio europeo. Il suo percorso di conoscenza dell'ambiente è proseguito anche a Milanello, dove da lunedì inizierà il lavoro quotidiano insieme alla squadra.

Il passaggio più importante di questa prima fase è stato rappresentato dalla conferenza stampa di presentazione. Davanti ai media, Amorim ha parlato con convinzione della nuova sfida che lo attende, mostrando fin dalle prime dichiarazioni entusiasmo e grande motivazione. Insieme a lui era presente Gerry Cardinale, che ha voluto essere protagonista del momento inaugurale del nuovo corso tecnico, confermando il sostegno della proprietà al progetto. Terminata la fase istituzionale, adesso l'attenzione si concentra sul mercato. La dirigenza è infatti impegnata nel lavoro di rafforzamento dell'organico, così da mettere a disposizione del nuovo allenatore una rosa completa e competitiva, costruita per affrontare al meglio sia il campionato sia gli altri importanti impegni della stagione.

Per la trequarti le idee sono chiare. Oltre a Kostantinos Karetsas, come riportato dal Corriere dello Sport piace un altro 19enne in rampa di lancio: Karim Alajbegovic, il cui talento ha messo in pesante crisi anche la Nazionale Italiana nel playoff Mondiali. Per lui, nell’anno al Salisburgo prima di essere richiamato al Bayer Leverkusen, 13 gol e 4 assist in 44 presenze complessive.