Guidi: "L’opinione al Milan per Karetsas è che o lo prendi adesso o rischi poi di non poterlo più fare"

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan dopo gli acquisti di Ramos e Gila.

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan dopo gli acquisti di Ramos e Gila: "Il Milan non si fermerà a Ramos e Gila. In programma ci sono altri rinforzi, a cominciare dalla trequarti. Certo, nel discorso prima o poi dovranno rientrare anche le cessioni (Bennacer è vicino alla risoluzione del contratto ed è nel mirino dell’Al Shamal, squadra qatariota). Rafa Leao, per esempio, è dato sul piede di partenza, anche se al momento non c’è una trattativa calda con qualche pretendente. In compenso, i rossoneri hanno già individuato gli eventuali sostituti. In pole c’è Konstantinos Karetsas, mancino classe 2007: piace moltissimo e il dialogo con i suoi agenti è già partito. Non ancora, però, quello con il Genk, società in cui il 18enne greco si è fatto conoscere da mezza Europa. Ecco, i belgi valutano il loro gioiellino intorno ai 40 milioni, come comunicato già al Borussia Dortmund, primo club a farsi avanti per la stellina a maggio. Non proprio bruscolini. Ma l’opinione in via Aldo Rossi è che Karetsas possa diventare un top mondiale in futuro. Della serie, o lo prendi adesso o rischi poi di non poterlo più fare".

Le altre idee per il mercato del Milan

"Riflessioni simili pure su altri profili giovani e altrettanto graditi ad Amorim come Can Uzun (Eintracht Francoforte) e Kerim Alajbegovic (Leverkusen, ma l’ultima stagione in prestito al Salisburgo). Il Milan sta poi studiando il mercato anche per un laterale mancino a tutta fascia e, come già anticipato, un altro difensore. I nomi sono quelli circolati nei giorni scorsi, da Gonçalo Inacio - pupillo di Amorim allo Sporting - ad Antonio Silva, a meno di rinnovo con il Benfica. Molto dipenderà anche dalla posizione che ha in mente il tecnico per Gila: braccetto destro o centrale nei tre?"