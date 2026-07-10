Bergomi: "Milan sta spendendo tanto per profili importanti. Mi è piaciuto cosa ha detto Amorim..."

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Beppe Bergomi ha dato un giudizio generale sulle ultime novità in casa Milan, tra le novità di mercato e le prime dichiarazioni di Amorim

È un dato di fatto che il Milan sia la squadra attualmente più attiva sul calciomercato. Il club rossonero ha già riempito due caselle che si annunciavano come cruciali alla vigilia della sessione estiva: da una parte l'attaccante, con l'arrivo del portoghese Gonçalo Ramos per una cifra mai spesa prima dal club rossonero; dall'altra parte un difensore, con l'arrivo di Mario Gila dalla Lazio dopo che era stato già cercato anche dalla vecchia dirigenza. Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi ha parlato anche di Milan.

BERGOMI, MI È PIACIUTO COSA HA DETTO AMORIM

L'ex giocatore e opinionista Beppe Bergomi ha offerto il suo punto di vista su due squadre che lo stanno incuriosendo: "Il Milan sta spendendo tanto per profili importanti. E mi è piaciuto Amorim che ha detto: “Sono qui per vincere”. Finalmente. In questi anni sembrava che tutti giocavano per il quarto posto... E poi sono molto curioso di capire il mercato della Roma. Con Gasperini può rimanere in alto"