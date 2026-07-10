Lovren: "Modric non vede perché dovrebbe smettere finché è in forma e ha voglia"

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Dejan Lovren ha rivelato quello che gli ha detto l'amico Luka Modric sul suo futuro, qualche mese prima del Mondiale

Uno dei temi di questi primi giorni di nuova stagione rossonera è legato al futuro di Luka Modric con la maglia del Milan. Al momento il fuoriclasse croato, in vacanza con la famiglia dopo l'eliminazione dal Mondiale, è svincolato e si sta prendendo del tempo per decidere. La sensazione è che possa rimanere un altro anno in rossonero, soprattutto dopo le parole di Ruben Amorim in conferenza stampa che ha confermato la ferrea volontà del club di trattenerlo. Del suo futuro in Nazionale e in generale ha parlato l'ex compagno croato Dejan Lovren al quotidiano Sportske Novosti.

MODRIC NON VEDE PERCHÈ DOVREBBE SMETTERE

La rivelazione di Dejan Lovren su Luka Modric e il suo futuro: "Ho parlato con Luka due o tre mesi fa proprio di questo argomento ed è vicino all'addio alla Nazionale, ma con lui non si sa mai. Non bisogna rinunciare a lui. Lui ritiene che finché è in forma fisica e ha la voglia, non vede perché dovrebbe smettere. Sarebbe bello che continuasse perché un Luka Modrić non si ripeterà mai più. Non deve giocare 90 minuti, il suo spirito significa molto per la squadra, i più giovani lo vedono come un idolo"