Le pagelle di Adrien Rabiot dopo Francia-Marocco

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La Francia va in semifinale dopo aver battuto chiaramente il Marocco: le pagelle e i voti di Adrien Rabiot, centrocampista del Milan

La Francia accede alle semifinali del Mondiale: lo fa per la terza edizione consecutiva e lo fa con l'ennesima prova di forza di questi giorni, sconfiggendo un Marocco, giunto alla partita con grande entusiasmo e consapevolezza, con un dominio netto in campo e il risultato di 2-0. In campo, dal primo minuto all'ultimo come capitato in cinque dei sei impegni francesi, anche Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, che ha offerto la solita prestazione di grande sostanza.

FRANCIA, LE PAGELLE DI RABIOT

Adrien Rabiot in mezzo al campo con Manu Koné forma una diga difficilmente superabile. Ieri è stato meno sotto i riflettori ma ha offerto comunque una prestazione di rilievo, soprattutto per la Gazzetta dello Sport che lo premia con un 6.5 e con questo giudizio: "Meno appariscente del compagno (Manu Koné, ndr), però non fa entrare spifferi in mezzo". Un po' meno entusiastica la pagella del Corriere della Sera che in ogni caso lo valuta con un 6: "Non pulitissima, la sua prova: regala una punizione, poteva costare cara"