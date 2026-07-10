Rabiot: "Marocco poco pericoloso, avevamo poco da temere: questa era la sensazione in campo"

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Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha espresso il suo giudizio sulla partita tra Francia e Marocco, terminata 2-0 per i transalpini

Un grande, grandissimo risultato per la Francia dei milanisti Mike Maignan e Adrien Rabiot: la squadra francese, battendo 2-0 l'arrembante Marocco ai quarti di finale, ha guadagnato l'accesso alla terza semifinale consecutiva a un Mondiale. L'obiettivo è centrare per la terza volta di fila la finalissma, fatto che è successo solamente altre due volte nella storia a Germania Ovest e Brasile. Ai microfoni di beIN Sports, il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha espresso il suo punto di vista sull'andamento della gara.

FRANCIA, LE PAROLE DI RABIOT DOPO LA VITTORIA SUL MAROCCO

Le parole di Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, sulla vittoria contro il Marocco: "Abbiamo sentito che nei momenti in cui non avevamo il pallone e glielo lasciavamo, erano poco pericolosi. Avevamo poco da temere da questa squadra. È la sensazione che avevamo in campo. È sorprendente. Ma resta comunque una squadra che, in qualsiasi momento, può fare la differenza perché hanno individualità straordinarie. È per questo che bisogna sempre restare vigili. Siamo stati molto seri. E poi, con il pallone, lo abbiamo usato bene. Anche se abbiamo iniziato male con quel rigore parato da Bounou. Ma siamo rimasti dentro la partita. È lì che si vede anche la forza di questa squadra, perché dimostriamo determinazione e resilienza".