Italia: oggi la scelta di Maldini. Albertini tra le alternative

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La scelta del direttore tecnico dell'Italia è vicina: oggi Maldini dà una risposta definitiva. Al vaglio le alternative: c'è anche Albertini

Ci siamo, dopo quasi tre settimane dall'elezione di Giovanni Malagò come nuovo presidente FIGC, è in arrivo il primo grande passo del suo mandato. Tutto ruota ovviamente intorno alla Nazionale Italiana di calcio e alla sua ricostruzione dopo tre edizioni consecutive dei Mondiali passate sul divano di casa. L'obiettivo di Malagò era ripartire da una figura di campo come direttore tecnico, un ruolo inedito per la federazione azzurra: il nome prescelto è quello di Paolo Maldini con cui ci sono stati colloqui approfonditi nelle ultime settimane e che ha temporeggiato per avere garanzie sul tipo di progetto.

ITALIA, OGGI LA SCELTA DI MALDINI: IN CORSA ANCHE ALBERTINI

Dopo diversi giorni di attesa e di chiarimenti, oggi Paolo Maldini dovrebbe dare la sua risposta definitiva alla proposta di Malagò. Questo è quanto riporta questa mattina il quotidiano Repubblica. Il numero uno federale si aspettava una risposta già ieri ma Maldini ha voluto sciogliere altre riserve, rimandando a oggi il momento definitivo. Malagò non andrà oltre: ha fiducia nel via libera di Maldini ma intanto si tutela anche con alcune alternative. Come nomi per un possibile piano B, ci sono quello di Demetrio Albertini, già con esperienza federale, ma anche Gianfranco Zola e Beppe Bergomi.