Le pagelle di Maignan dopo il Marocco: 90 minuti da indisturbato
Ennesima super prestazione della Francia di Didier Deschamps che veleggia per la terza volta consecutiva in una semifinale Mondiale e vuole adesso centrare lo stesso obiettivo anche per quanto riguarda la finale della rassegna iridata. Nel quarto di finale il Marocco arrivava con diversi argomenti a suo favore, non ultimo quello di un'esperienza differente rispetto alla semifinale di quattro anni fa. Non è bastato: dominio francese e 2-0 secco che poteva tramutarsi anche in in risultato più largo. Mike Maignan ha giocato la sesta gara su sei ma non è stato particolarmente impegnato.
LE PAGELLE DI MAIGNAN CON LA FRANCIA
Per Mike Maignan è stata una partita da normale amministrazione, il Marocco non si è praticamente mai visto dalle sue parti se non con qualche tentativo disperato nel finale che comunque non lo ha impressionato. Per la Gazzetta dello Sport il voto è 6 con questo giudizio: "Non lo disturbano mai nel primo tempo, qualche petardino nel finale: non si spaventa". Stessa valutazione anche per il Corriere della Sera con questo commento: "Il suo principale avversario nel primo tempo è il sole della East Coast in faccia".
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