Francia, Rabiot: "Forse date per scontata la terza semifinale consecutiva. Noi no"
Continua il percorso da schiacciasassi della Francia di Didier Deschamps e dei milanisti Mike Maignan e Adrien Rabiot. Nella serata di ieri, nel primo quarto di finale del Mondiali, i transalpini hanno dominato e battuto il temibile Marocco con il risultato di 2-0, grazie ai gol delle stelle Mbappé e Dembelé. In campo, da titolare e per 90 minuti per la quinta partita su sei, anche Adrien Rabiot che ha giocato la solita gara di sostanza e che al termine della contesa ha parlato ai microfoni di beIN Sports.
RABIOT, NON DIAMO PER SCONTATA LA SEMIFINALE
Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha commentato così la vittoria della Francia sul Marocco: "Forse voi date per scontata la terza semifinale consecutiva in Coppa del Mondo. Noi non la diamo per scontata per niente nello spogliatoio. Posso dirvi che siamo stati molto felici. C'è molta gioia perché ci stiamo dando tutto da settimane. Il gruppo è eccezionale. Tutti sono uniti ed è magnifico. Rivincita con la Spagna in semifinale? Sì, certo che vogliamo una rivincita. Chiunque sia, ci prepareremo come abbiamo fatto dall'inizio. Siamo davvero determinati. Lavoriamo bene, recuperiamo bene. Siamo seri. Non prendiamo nessuno alla leggera e penso che sia questo che fa anche la differenza. Rispettiamo tutte le squadre e accoglieremo volentieri chiunque arriverà in semifinale"
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