Calvelli nuovo CEO del Milan: ha potere di firma fino a 50 milioni

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Massimo Calvelli, nominato nuovo CEO del Milan, ha potere di firma singola fino a 50 milioni: per le operazioni superiori, c'è Cardinale

Dallo scorso 25 giugno il Milan ha un nuovo CEO: Massimo Calvelli. Questo quanto emerge dal documento della visura camerale a disposizione del pubblico, estratto Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio. Nel documento vengono segnalati anche tutti i vari poteri che ha assunto il nuovo amministratore delegato rossonero che, dall'autunno 2025, era già entrato nel club come consigliere. I punti più interessanti riguardano chiaramente il potere di firma di Calvelli.

CEO MILAN: CALVELLI HA POTERE DI FIRMA SINGOLA FINO A 50 MILIONI

L'aspetto più rilevante riguarda il potere di firma singola per Massimo Calvelli. Il limite è fissato a 50 milioni di euro e riguarda tutte le operazioni ordinarie e straordinarie relative alla sua carica: dal calciomercato alla gestione del personale di Casa Milan, passando per le relazioni con gli sponsor e quelle istituzionali del club. Sotto questa ala rientra anche tutto quello che è relativo al progetto del nuovo stadio. Per quanto riguarda operazioni finaziarie e bancarie tra i 5 e 20 milioni, Calvelli ha potere di firma congiunta con il CFO/COO Stefano Cocirio. Infine per tutte le operazioni tra i 50 e 100 milioni, Calvelli ha potere di firma congiunta con Paolo Scaroni o Gerry Cardinale.