Ravezzani ci crede: "Milan, bella e promettente la scommessa su Ramos"

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Secondo Fabio Ravezzani quella di Gonçalo Ramos è una "bella e promettente scommessa"

La strada è ancora lunga da qui a fine agosto e soprattutto ogni cosa sarà sottoposta al giudizio insindacabile del campo, ma intanto un nuovo Milan sta prendendo forma. Questo è innegabile. Il club rossonero è la squadra più attiva sul mercato in questo momento, soprattutto per la potenza di fuoco utilizzata per andare a blindare il nuovo attaccante Gonçalo Ramos e il nuovo difensore Mario Gila: due colpi, 100 milioni. A commentare questo avvio di mercato rossonero ci ha pensato su X il direttore Fabio Ravezzani, di TeleLombardia.

MILAN, RAMOS SCOMMESSA BELLA E PROMETTENTE

Il commento di Fabio Ravezzani sul calciomercato del Milan fino a questo momento: "Milan: bella e promettente la scommessa su Ramos (ma resta da capire come si ambienterà). Il problema è che Nkunku non spacca le partite, Pulisic s’infortuna spesso e Camarda è ancora troppo giovane. Con Leao in partenza serve ancora un bomber d’esperienza oltre ad Alajbegovic".