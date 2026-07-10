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MN - Finite le visite mediche per Gila alla Madonnina
Terminate in questi minuti le visite mediche per Mario Gila alla Madonnina: ora l'idoneità sportiva
Come apprende la redazione di MilanNews.it, sono terminate in questi minuti le visite mediche di Mario Gila con il Milan alla Madonnina. Il difensore spagnolo era arrivato alla clinica questa mattina poco dopo le ore 9. Ora il giocatore si recherà presso l'hotel per una pausa e un po' di riposo. Successivamente andrà al Centro Ambrosiano per la seconda tappa della sua giornata: l'idoneità sportiva. A seguire Gila andrà finalmente a Casa Milan dove potrà firmare il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi cinque anni.
Questo il video dell'arrivo di Mario Gila stamattina alla Madonnina:
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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