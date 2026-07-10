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MN - Finite le visite mediche per Gila alla Madonnina

MN - Finite le visite mediche per Gila alla Madonnina
© foto di Lorenzo De Angelis
Oggi alle 13:10News
di Francesco Finulli
Terminate in questi minuti le visite mediche per Mario Gila alla Madonnina: ora l'idoneità sportiva

Come apprende la redazione di MilanNews.it, sono terminate in questi minuti le visite mediche di Mario Gila con il Milan alla Madonnina. Il difensore spagnolo era arrivato alla clinica questa mattina poco dopo le ore 9. Ora il giocatore si recherà presso l'hotel per una pausa e un po' di riposo. Successivamente andrà al Centro Ambrosiano per la seconda tappa della sua giornata: l'idoneità sportiva. A seguire Gila andrà finalmente a Casa Milan dove potrà firmare il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi cinque anni.

Questo il video dell'arrivo di Mario Gila stamattina alla Madonnina: