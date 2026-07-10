News VIDEO MN - Mario Gila al Centro Ambrosiano: idoneità sportiva per lo spagnolo

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Dopo le visite mediche che sono state effettuate nel corso della mattinata, Mario Gila è arrivato al Centro Ambrosiano per l'idoneità sportiva

Continua la prima giornata milanese di Mario Gila. Il difensore spagnolo, secondo colpo del calciomercato del Milan, è arrivato in città ieri sera e questa mattina, attorno alle 9, si è recato in centro città alla clinica "La Madonnina" per effettuare le visite mediche di rito. Terminata questa prima fase, dopo un breve riposo in hotel, in questi minuti il calciatore iberico è arrivato presso il Centro Ambrosiano dove concluderà le valutazioni mediche e fisiche per ottenere l'idoneità sportiva. Quindi per Mario Gila arriverà il momento di fare rotta verso Casa Milan dove firmerà il quinquennale con il club rossonero.

Il video dell'arrivo di Mario Gila al Centro Ambrosiano, a cura dell'inviato di MilanNews.it: