Serafini: "Sulla questione abbonarsi-non abbonarsi ho ripetuto più volte che condivido la posizione della Curva"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sulla questione campagna abbonamenti del Milan.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sulla questione campagna abbonamenti del Milan: "Sulla questione abbonarsi-non abbonarsi ho ripetuto più volte e ribadisco oggi che rispetto le decisioni di tutti, senza additare né insultare chi non la pensa come il sottoscritto. Prima di diventare giornalista, ero abbonato con i presidenti Buticchi, Pardi, Duina, Colombo, Morazzoni, Farina, Lo Verde: per oltre un decennio, prima dell'avvento di Berlusconi, il Milan è stato in mano a figure mediocri, modeste e in qualche caso rovinose. Tra i 70.000 spettatori in Serie B alla Milan-Cavese c'ero anch'io. Si tratta di stare vicini e sostenere la squadra, si tratta di vedere le partite che sono l'unica cosa che conta. La Curva Sud e i Club sono andati oltre, spiegando che non abbonarsi non sarebbe né una protesta, né un dispetto al club che potrebbe anzi vendere i biglietti ai turisti, visitatori e passanti a prezzi ancora più gonfiati di quanto già non siano. Condivido la loro posizione e quella di chi vorrà fare la tessera.

Dopo settimane di silenzio tombale, è riemersa l'inchiesta sul mondo arbitrale in cui la Procura coinvolge anche l'Inter. Nel mirino, dopo quelle con il Verona, il Bologna e in Coppa Italia con il Milan, è finita una quarta partita: Torino-Inter del 26 aprile di quest'anno per la quale il designatore Gianluca Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani "soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra", essendo Mariani "arbitro da questa non gradito". La chiosa è inquietante: "frode sportiva in concorso con esponenti della società sportiva Inter e previo concerto con costoro (...) i quali avrebbero agito per effetto dei rapporti preferenziali con Gabriele Gravina, presidente FIGC".