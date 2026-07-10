Paganini: "La spesa per Gonçalo Ramos non avrebbe molto senso se..."

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Sulle frequenze di TMW Radio Paolo Paganini ha parlato di Milan soffermandosi sull'acquisto di Gonçalo Ramos dal PSG

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Paolo Paganini ha parlato in modo particolare di Milan, soffermandosi su Ruben Amorim e Gerry Cardinale, protagonisti ieri della conferenza stampa di presentazione del tecnico portoghese.

Ieri Amorim si è presentato con grande ambizione è schiettezza. Con lui il Milan potrà tornare a dominare?

"Bisognerà vedere come andranno le cose quando tornerà a Milanello Ibrahimovic. Sul mercato comunque sono partiti forte, per quanto con Gonçalo Ramos penso si sia andati un po' oltre. Nel complesso comunque ritengo che la prima cosa che venga nell'impostazione di un club debba essere la società. Inoltre bisognerà capire che cosa capiterà con Pulisic, che potrebbe partire con il contratto a scadenza, senza dimenticare le possibili uscite di Leao, Rabiot e Maignan. Se questi elementi non vengono sostituiti a dovere la spesa per Gonçalo Ramos avrebbe ancora meno senso".