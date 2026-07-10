MN - Vittori esalta Gila: "E' migliorato tantissimo con Sarri, il Milan ha preso un difensore completo"
Mario Gila al Milan. Il difensore spagnolo ha scelto i rossoneri, dopo una trattativa condotta insistentemente tra la dirigenza milanista e quella biancoceleste. L'ex Real Madrid era in scadenza con la Lazio e su di lui c'erano anche altri club italiani come Napoli, Juventus e l'Atalanta dell'ex tecnico della Lazio Maurizio Sarri. Proprio con lui, Mario Gila ha saputo migliorarsi negli ultimi anni in Italia, diventando uno dei migliori difensori del campionato. In merito a questa operazione, la redazione di MilanNews.it ha sentito in esclusiva Alessandro Vittori, giornalista di LaLaziosiamonoi.it. Questo un estratto delle sue considerazioni su Mario Gila.
"La Lazio ha sicuramente provato a creare una trattativa un po' più vantaggiosa, perchè detiene il 50% della plusvalenza dal Real Madrid. Quindi è stata un'operazione così. Quando è arrivato in Italia era un giocatore prettamente fisico e dinamico. Poi negli anni è migliorato tantissimo e si è evoluto molto anche tatticamente e tecnicamente, che non è scontato per un ragazzo che viene da un altro contesto diverso dalla Serie A. Ci sono tanti meriti di Sarri nel miglioramento di Gila, questo è giusto dirlo. Per natura lui è un giocatore da uomo su uomo, dalla stretta marcatura. L'anno scorso però ha assunto anche nuove caratteristiche, sa difendere a zona".
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