Ravezzani sul reparto offensivo: “Ramos promettente, ma serve ancora qualcosa davanti”
Sul suo profilo X, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha fatto un punto sul reparto offensivo del Milan, partendo dal nuovo acquisto, passando per i presenti attualmente in rosa fino ad arrivare ai possibili nuovi innesti. Queste le sue parole
“Milan: bella e promettente la scommessa su Ramos (ma resta da capire come si ambienterà). Il problema è che Nkunku non spacca le partite, Pulisic s’infortuna spesso e Camarda è ancora troppo giovane. Con Leao in partenza serve ancora un bomber d’esperienza oltre ad Alajbegovic”.
Milan: bella e promettente la scommessa su Ramos (ma resta da capire come si ambienterà). Il problema è che Nkunku non spacca le partite, Pulisic s’infortuna spesso e Camarda è ancora troppo giovane. Con Leao in partenza serve ancora un bomber d’esperienza oltre ad Alajbegovic.— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) July 10, 2026
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan