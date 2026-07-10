Ravezzani sul reparto offensivo: “Ramos promettente, ma serve ancora qualcosa davanti”

Ravezzani sul reparto offensivo: “Ramos promettente, ma serve ancora qualcosa davanti”MilanNews.it
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Oggi alle 17:23News
di Andrea La Manna
Il direttore Fabio Ravezzani parla del reparto offensivo del Milan della prossima stagione.

Sul suo profilo X, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha fatto un punto sul reparto offensivo del Milan, partendo dal nuovo acquisto, passando per i presenti attualmente in rosa fino ad arrivare ai possibili nuovi innesti. Queste le sue parole

“Milan: bella e promettente la scommessa su Ramos (ma resta da capire come si ambienterà). Il problema è che Nkunku non spacca le partite, Pulisic s’infortuna spesso e Camarda è ancora troppo giovane. Con Leao in partenza serve ancora un bomber d’esperienza oltre ad Alajbegovic”.