Di Marzio: “Nuovi contatti tra l’Atalanta e l’entourage di Alajbegovic”

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L’entourage di Alajbegovic e l’Atalanta hanno avuto nuovi contatti in mattinata

Nel suo profilo X, Gianluca Di Marzio ha rivelato che l'Atalalnta e l'entourage di Kerim Alajbegovic hanno avuto nuovi contatti in mattinata. Il giocatore, seguito anche dai rossoneri, è un nome molto ambito sul mercato. La dea sta cercando di strappare il si del giocatore per anticipare clamorosamente la concorrenza.

Il giovane classe 2007, che ha trascinato la sua nazionale al Mondiale, a partire dallo spareggio contro l'Italia, ha ricevuto parole di forte apprezzamento da parte di Zlatan Ibrahimovic durante una sua diretta a Fox Sport e secondo diversi rumors di mercato, tra i diversi club europei sulle tracce del ragazzo, ci sarebbe anche il Milan.