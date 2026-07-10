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MN - Incontro tra Ruben Amorim e Andrej Kostic in hotel

MN - Incontro tra Ruben Amorim e Andrej Kostic in hotelMilanNews.it
Oggi alle 17:15News
di Andrea La Manna
Amorim ha parlato ad Andrej Kostic questa mattina.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, questa Mattina, Ruben Amorim e Andrej Kostic, attaccante acquistato dal Partizan Belgrado per tre milioni di euro, si sono incontrati in Hotel, dove il giovane sta alloggiando in questi giorni. Il tecnico rossonero, già completamente immerso nell'universo rossonero, ha voluto parlare al nuovo talento rossonero. 

Il classe 2007, autore di 12 gol in 42 presenze ufficiali nella scorsa stagione, si aggregherà almeno inizialmente nel Milan Futuro. Sarà poi il tecnico portoghese, molto attento ai giovani talenti, a decidere se promuoverlo in prima squadra. 