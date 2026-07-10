MN - Gila cuore rossonero, Vittori: "Mario ha voluto solo il Milan, c'erano anche Juve e Atalanta"

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Le parole del giornalista romano Alessandro Vittori in esclusiva per MilanNews.it in merito al nuovo rinforzo rossonero Mario Gila

Mario Gila al Milan. Il difensore spagnolo ha scelto i rossoneri, dopo una trattativa condotta insistentemente tra la dirigenza milanista e quella biancoceleste. L'ex Real Madrid era in scadenza con la Lazio e su di lui c'erano anche altri club italiani come Napoli, Juventus e l'Atalanta dell'ex tecnico della Lazio Maurizio Sarri. Proprio con lui, Mario Gila ha saputo migliorarsi negli ultimi anni in Italia, diventando uno dei migliori difensori del campionato. In merito a questa operazione, la redazione di MilanNews.it ha sentito in esclusiva Alessandro Vittori, giornalista di LaLaziosiamonoi.it. Questo un estratto delle sue considerazioni su Mario Gila.

Ideale per Amorim quindi

"Può giocare ovunque, anche a quattro nei due centrali, mentre in una difesa a tre è il braccetto ideale. Credo sia diventato un giocatore completo e il grande salto in una squadra come il Milan sicuramente lo aiuterà".Sarri ha provato a portarlo a Bergamo e su di lui c'erano anche Napoli e Juventus. Il ragazzo ha scelto il Milan, forte già del corteggiamento che c'era stato durante la scorsa stagione con Allegri. Sarri ha provato a portarlo a Bergamo e su di lui c'erano anche Napoli e Juventus. Il ragazzo ha scelto il Milan, forte già del corteggiamento che c'era stato durante la scorsa stagione con Allegri".