Mpasinkatu dubbioso: "Amorim? Conferenza su falsariga di Fonseca e Conceiçao"

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Malù Mpasinkatu è rimasto dubbioso dopo la conferenza stampa di presentazione di Ruben Amorim come nuovo tecnico del Milan

Nella sua conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim ha messo in chiaro le sue idee. Il tecnico è sembrato molto sul pezzo e convinto del lavoro che c'è da fare: tutto ovviamente sarà passato al vaglio del campo che rimane l'unico giudice inappellabile. Le sue dichiarazioni sono state commentate, con qualche velo dubbioso, dall'opinionista e direttore sportivo Malù Mpasinkatu che è intervenuto come ospite su TMW Radio.

AMORIM, MI È SEMBRATA CONFERENZA SU FALSARIGA DI FONSECA E CONCEICAO

Il commento dell'opinionista e direttore sportivo Malù Mpasinkatu su Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan: "Auguro ad Amorim buona fortuna, ma mi e sembrata una conferenza stampa sulla falsariga di quelle di Fonseca e Conceicao. Di certo avrà voglia di riscattarsi dopo l'esperienza di Manchester. Ha delle idee e ora vorrà trasporle sul campo. Sul mercato bisognerà vedere che cosa arriverà, mentre per quanto riguarda chi è già arrivato credo che i settantacinque milioni per Gonçalo Ramos siano stai più una dimostrazione di forza da parte della società"