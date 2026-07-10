Mpasinkatu dubbioso: "Amorim? Conferenza su falsariga di Fonseca e Conceiçao"
Nella sua conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim ha messo in chiaro le sue idee. Il tecnico è sembrato molto sul pezzo e convinto del lavoro che c'è da fare: tutto ovviamente sarà passato al vaglio del campo che rimane l'unico giudice inappellabile. Le sue dichiarazioni sono state commentate, con qualche velo dubbioso, dall'opinionista e direttore sportivo Malù Mpasinkatu che è intervenuto come ospite su TMW Radio.
AMORIM, MI È SEMBRATA CONFERENZA SU FALSARIGA DI FONSECA E CONCEICAO
Il commento dell'opinionista e direttore sportivo Malù Mpasinkatu su Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan: "Auguro ad Amorim buona fortuna, ma mi e sembrata una conferenza stampa sulla falsariga di quelle di Fonseca e Conceicao. Di certo avrà voglia di riscattarsi dopo l'esperienza di Manchester. Ha delle idee e ora vorrà trasporle sul campo. Sul mercato bisognerà vedere che cosa arriverà, mentre per quanto riguarda chi è già arrivato credo che i settantacinque milioni per Gonçalo Ramos siano stai più una dimostrazione di forza da parte della società"
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