Pasotto: "Amorim ha la tentazione di piazzare Saelemaekers a sinistra, ma a quel punto bisognerebbe prendere un titolare a destra"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan, concentrandosi soprattutto sul centrocampo.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan, concentrandosi soprattutto sul centrocampo: "Tomori è sicuramente sulla lista dei partenti e riscuote interesse in alcuni club inglesi. Poi occorre verificare anche la situazione di Odogu, che dovrebbe essere ceduto in prestito in modo da evitargli una stagione da 17 minuti complessivi come quella passata.

Per quanto riguarda la mediana, non c'è una questione di vita o di morte. Se, come pare, Modric rinnoverà le promesse di matrimonio col Diavolo, per le due maglie da interni ci sarebbero lui, Rabiot, Ricci e Jashari. Si potrebbe eventualmente pensare anche in questo caso all'innesto di un giovane di prospettiva, ma in questo momento non è una priorità. Più essenziale la situazione sulle corsie esterne. A sinistra né Estupinan, né Bartesaghi rispecchiano - per motivi diversi - gli esterni a cui di solito si affida Amorim. Per Estupinan peraltro il club ascolterà eventuali offerte dal mercato, mentre Bartesaghi viene ritenuto funzionale e utile sia perché può fare senza problemi il terzo a sinistra in difesa, sia per le liste. Amorim ha anche la (forte) tentazione di piazzare Saelemaekers sulla fascia mancina, ma a quel punto occorrerebbe portare a Milanello un titolare a destra".