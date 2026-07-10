Ravezzani positivo: “Presentazione di Amorim confortante, Cardinale si è finalmente appalesato”

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Fabio Ravezzani commenta le parole di Ruben Amorim nella conferenza stampa di presentazione.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha parlato della conferenza stampa di presentazione tenuta da Ruben Amorim, accompagnato dal proprietario del Milan Gerry Cardinale. Queste le sue parole.

“La presentazione del Milan è stata per molti versi confortante. Diciamo la verità, Amorim è un bel comunicatore, ha un bel sorriso, esprime dei concetti che piacciono, speriamo che possa anche giocare in maniera che faccia piacere ai tifosi. E Cardinale si è finalmente appalesato, ha accompagnato, un po' come fa Trump con i suoi sottoposti, con cenni del capo, le dichiarazioni di Amorim. Noi sappiamo che è un Trumpiano, di fatto Cardinale, amico di Donald Trump e condivide con lui anche una certa propensione per le dichiarazione roboante, per dire io farò, io cambio, io ho idee, io sono avanti rispetto agli altri e il mondo si deve adeguare intorno a me”.