Gila al Milan, il difensore sceglie la maglia rossonero numero 34

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Mario Gila sceglie il numero di maglia per la sua avventura al Milan: è lo stesso indossato alla Lazio nelle scorse stagioni

È arrivata l'ufficialità, Mario Gila è un nuovo calciatore del Milan. Lo spagnolo nella giornata odierna ha svolto la consueta trafila: visite mediche, idoneità sportiva e infine firma sul contratto a Casa Milan. I rossoneri si assicurano le sue prestazioni per 5 anni, fino al 30 giugno 2031, mentre alla Lazio andranno circa 27,5 milioni di euro. Ruben Amorim, dopo Gonçalo Ramos, ha avuto un altro tassello per rendere competitivo il Milan.

Proprio come alla Lazio Gila indosserà anche al Milan la maglia numero 34.