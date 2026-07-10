Milan, Pulisic è già out: ecco quando potrebbe tornare a disposizione

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Come riportato dal Corriere dello Sport, ha subito una microfrattura e potrebbe rimanere ai box per un po' di tempo: le ultime

L'impatto di Ruben Amorim con il mondo Milan è stato intenso fin dal primo momento. Il tecnico portoghese ha vissuto giornate ricche di appuntamenti istituzionali e di incontri importanti, utili per prendere confidenza con la realtà rossonera. Dopo essere arrivato a Milano, ha visitato Casa Milan, sede del club, per poi raggiungere San Siro e respirare l'atmosfera dello stadio che ospiterà le partite casalinghe della squadra.

Successivamente si è recato anche a Milanello, dove da lunedì inizierà il lavoro sul campo insieme ai giocatori in vista della nuova stagione. Il momento più significativo di questi primi giorni è stato rappresentato dalla conferenza stampa di presentazione. Amorim ha incontrato ufficialmente la stampa, illustrando le proprie sensazioni e mostrando fin da subito grande entusiasmo per questa nuova sfida professionale. Al suo fianco era presente Gerry Cardinale, proprietario del Milan, che ha voluto partecipare personalmente all'evento per confermare la fiducia della proprietà nel nuovo progetto tecnico. Conclusa la fase delle presentazioni, l'attenzione della società si concentra adesso sul mercato, considerato fondamentale per completare la rosa.

L'obiettivo della dirigenza è quello di fornire al nuovo allenatore giocatori adatti alle sue idee e costruire un gruppo in grado di competere con continuità e ambizione sia in campionato sia nelle altre competizioni stagionali. Intanto da monitorare le condizioni di Christian Pulisic. Come riportato dal Corriere dello Sport, ha subito una microfrattura e potrebbe rimanere ai box circa un mese e mezzo. Amorim non lo avrebbe a disposizione per la preparazione, un bel problema per una pedina che avrebbe voluto subito iniziare nel migliore dei modi la nuova stagione, dopo gli alti e bassi della scorsa.