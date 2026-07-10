Ravezzani sottolinea: “Concetti di Amorim chiari ma impegnativi, non sarà facile”

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Fabio Ravezzani commenta le parole di Amorim rilasciate nella sua conferenza stampa di presentazione

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha parlato della conferenza stampa di presentazione tenuta da Ruben Amorim, accompagnato dal proprietario del Milan Gerry Cardinale. Queste le sue parole.

“Amorim ha espresso concetti chiari, lineari, impegnativi. Questo va detto, cioè Amorim ha garantito che sarà un Milan divertente, che sarà un Milan propositivo, ha usato anche un aggettivo che non ha portato molto bene al suo predecessore portoghese quando ha parlato di squadra dominante. Ecco, l'aveva detto anche Ibrahimovicć con Fonseca che è andata malissimo, e promettere una cosa di questo genere significa aprire una linea di debito molto pesante nei confronti della tifoseria, cioè non basterà più vincere, che già di per sé non è facile da fare, ma dovrà anche vincere giocando bene. Se poi dovesse perdere giocando bene, nessuno glielo riconoscerà, perché quando perdi hai sempre torto ed è anche giusto che sia così nel calcio”.