Spagna-Belgio, le formazioni ufficiali: Saelemaekers e De Winter in panchina

Spagna-Belgio, le formazioni ufficiali: Saelemaekers e De Winter in panchinaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:47News
di Manuel Del Vecchio
Le formazioni ufficiali di Spagna-Belgio. Saelemaekers e De Winter inizialmente in panchina nei quarti di finale dei Mondiali

Queste le formazioni ufficiali di Spagna-Belgio, valida per i quarti di Finale dei Mondiali. I milanisti Saelemaekers e De Winter partono entrambi dalla panchina.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; P.Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, F.Ruiz, Baena; Olmo, Yamal, Oyarzabal. Ct: Luis de la Fuente

BELGIO (4-3-3): Courtois; Mechele, Ngoy, Castagne, De Cuyper; De Bruyne, Tielemans, Raskin; Trossard, De Ketelaere, Doku. Ct: Rudi Garcia