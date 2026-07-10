Gila a Sky: "Ho parlato con Amorim, molto contento. Devo ripagare il Milan della fiducia"
Mario Gila parla all'uscita da Casa Milan dopo la firma sul contratto. Il difensore spagnolo è evidentemente molto contento di aver firmato per il Milan
All'uscita da Casa Milan dopo la firma sul contratto (clicca qui), Mario Gila è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni da nuovo giocatore rossonero: “Sono molto contento”.
Il Milan ha puntato forte su di te: “Sì, bisogna ripagarli”.
Cosa ti aspetti da questa avventura? “Di fare tantissime cose buone. Con la squadra che abbiamo le faremo”.
Hai parlato con Amorim? “Sì, ho parlato con lui e sono molto contento di condividere lo spogliatoio con lui”.
Vuoi fare un saluto ai tifosi? “Un saluto molto forte, forza Milan. Andiamo con tutto quest’anno”.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
News
Caldara analizza: “Modric in un centrocampo a 2 deve correre molto di più, potrebbe fare gli ultimi spezzoni di gara”
A Cardinale nessuno sconto. Inchiesta arbitri: è tempo di verità. Abbonamenti: con la Curva e con i clubdi Luca Serafini
Le più lette
1 A Cardinale nessuno sconto. Inchiesta arbitri: è tempo di verità. Abbonamenti: con la Curva e con i club
2 Cardinale: "Nessuno al Milan, a parte me, ha diritti di approvazione sul mercato dei trasferimenti, a qualsiasi soglia"
3 Pasotto: "Amorim ha la tentazione di piazzare Saelemaekers a sinistra, ma a quel punto bisognerebbe prendere un titolare a destra"
Primo Piano
Cardinale: "Nessuno al Milan, a parte me, ha diritti di approvazione sul mercato dei trasferimenti, a qualsiasi soglia"
Franco OrdineAmorim non vuol fare la rivoluzione. Pulisic e Modric restano, Leao no. Cardinale ha scritto la ripartenza
Carlo Pellegatti“ONE MAN BUYER”. Ramos e Gila, Milan più forte. Gli avanzi del banchetto. Voltata pagina? No, cambiato libro!
Antonio VitielloPrimo PianoMilan, cinque acquisti e la conferma di tutti i big. Ecco i piani per Leao. Imprevisto che può costare caro…
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com