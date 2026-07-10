Gila a Sky: "Ho parlato con Amorim, molto contento. Devo ripagare il Milan della fiducia"

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Mario Gila parla all'uscita da Casa Milan dopo la firma sul contratto. Il difensore spagnolo è evidentemente molto contento di aver firmato per il Milan

All'uscita da Casa Milan dopo la firma sul contratto (clicca qui), Mario Gila è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni da nuovo giocatore rossonero: “Sono molto contento”.

Il Milan ha puntato forte su di te: “Sì, bisogna ripagarli”.

Cosa ti aspetti da questa avventura? “Di fare tantissime cose buone. Con la squadra che abbiamo le faremo”.

Hai parlato con Amorim? “Sì, ho parlato con lui e sono molto contento di condividere lo spogliatoio con lui”.

Vuoi fare un saluto ai tifosi? “Un saluto molto forte, forza Milan. Andiamo con tutto quest’anno”.