Ravezzani sulla prossima stagione: “Ci vuole cautela, intanto ad oggi la campagna acquisti è stata eccellente”

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Fabio Ravezzani commenta ad oggi la situazione rossonera in vista della prossima stagione.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha parlato della conferenza stampa di presentazione tenuta da Ruben Amorim, accompagnato dal proprietario del Milan Gerry Cardinale. Queste le sue parole.

“Perché un po' di cautela? Perché intanto diciamo che il Milan che eredita Amorim non è una squadra pessima. Probabilmente, anzi sicuramente se Goncalo Ramos che fa gol, come tutti pensiamo e speriamo, lo avesse avuto Allegri, il Milan sarebbe andato in Champions League e avrebbe centrato il suo obiettivo, che ha mancato di un punto, non dimentichiamolo. Però va anche detto che il nuovo Milan che allenerà Amorim avrà un grande difensore. Meno male era importante e dobbiamo dire che al momento attuale la campagna acquisti del Milan è stata eccellente. Gila una sicurezza, Ramos non è una sicurezza ma un bel profilo su cui meritava comunque investire. Troppo? Lo scopriremo fra qualche mese se sono stati troppi 75 milioni di euro”.