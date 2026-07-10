Gila: "Questa maglia ha tantissimo peso, ne sono cosciente"
Le prime dichiarazioni di Mario Gila rilasciate ai canali ufficiali del club rossonero
Il Milan ha appena ufficializzato Mario Gila! Il difensore centrale arriva dalla Lazio per 27,5 milioni di euro e ha firmato un contratto quinquennale da 4,5 milioni di euro. Investimento repentino e importante per rinforzare la batteria di difensori a disposizione di mister Ruben Amorim. Queste le prime dichiarazioni che il centrale spagnolo ha rilasciato ai canali ufficiali del Club:
LE PRIME PAROLE DI GILA DA ROSSONERO
"Penso di aiutare la squadra in tutte le fasi. Sono molto perfezionista, non mi arrendo mai: cerco il massimo in ogni parte della mia vita, dentro e fuori dal campo. Questa maglia ha tantissimo peso, ne sono cosciente: sono qui per imparare e per mettere in campo il massimo per raggiungere i livelli che hanno reso grande il Milan".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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