Gila: "Questa maglia ha tantissimo peso, ne sono cosciente"

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Le prime dichiarazioni di Mario Gila rilasciate ai canali ufficiali del club rossonero

Il Milan ha appena ufficializzato Mario Gila! Il difensore centrale arriva dalla Lazio per 27,5 milioni di euro e ha firmato un contratto quinquennale da 4,5 milioni di euro. Investimento repentino e importante per rinforzare la batteria di difensori a disposizione di mister Ruben Amorim. Queste le prime dichiarazioni che il centrale spagnolo ha rilasciato ai canali ufficiali del Club:

LE PRIME PAROLE DI GILA DA ROSSONERO

"Penso di aiutare la squadra in tutte le fasi. Sono molto perfezionista, non mi arrendo mai: cerco il massimo in ogni parte della mia vita, dentro e fuori dal campo. Questa maglia ha tantissimo peso, ne sono cosciente: sono qui per imparare e per mettere in campo il massimo per raggiungere i livelli che hanno reso grande il Milan".