Criscitiello: "Modric? Puoi essere fenomeno quanto vuoi ma la carta d'identità ti presenta il conto"

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Michele Criscitiello ha commentato con qualche riserva la possibilità che Luka Modric rinnovi per un'altra stagione con il Milan

Il futuro di Luka Modric è ancora tutto da decifrare. Ci sono stati dei segnali positivi per quanto riguarda la permanenza al Milan negli ultimi giorni: l'ultimo, in ordine di tempo, quello del nuovo tecnico rossonero Ruben Amorim che in conferenza stampa ha messo in chiaro che il club vuole riportare con ogni mezzo il fuoriclasse croato a Milanello anche la prossima stagione. C'è chi però non è in linea con questo pensiero, come il collega Michele Criscitiello che ne ha parlato su Sportitalia.

MODRIC, A UN CERTO PUNTO LA CARTA DI IDENTITÀ TI PRESENTA IL CONTO

Il commento di Michele Criscitiello su un'eventuale permanenza di Modric al Milan: "Io capisco che per sei mesi e un anno devi mettere una pezza, devi accompagnare i giovani. Però al secondo anno, vogliamo ragionarci? Il calcio sta andando verso un'altra direzione e te lo stanno facendo vedere ai Mondiali: non puoi andare avanti così. Con tutto il rispetto per Modric che non è un campione, di più: è un fenomeno. Puoi essere fenomeno quanto vuoi ma a un certo punto la carta di identità ti presenta il conto: capisco che c'è gente che ha giocato fino a 52 anni come Jeda ma è Jeda, non Modric nel Milan"