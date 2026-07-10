Impallomeni sul nuovo Milan di Amorim: "Il calcio speculativo è passato"

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Stefano Impallomeni ha commentato le prime dichiarazioni di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan

Ruben Amorim è stato il grande protagonista di questa settimana milanista. Il nuovo tecnico rossonero è atterrato a Milano nel primo pomeriggio di lunedì e ha preso confidenza con i vari ambienti legati al mondo rossonero. È stato in visita alla sede di Casa Milan e a San Siro nel suo primo pomeriggio milanese, si è recato a studiare da vicino strutture e campi del centro sportivo di Milanello all'indomani. Infine mercoledì ha parlato in conferenza stampa per la prima volta, offrendo il suo punto di vista su quello che sarà il suo Milan. Di tutto questo ha parlato l'ex giocatore e giornalista Stefano Impallomeni su TMW Radio.

MILAN, IL CALCIO SPECULATIVO È PASSATO

Il commento di Stefano Impallomeni su Ruben Amorim, nuovo tecnico del Milan: "Amorim in conferenza stampa ha trasmesso la voglia di raggiungere il risultato, facendo però un distinguo sul piano del gioco. I risultati del resto sono frutto delle prestazioni, il calcio speculativo è passato. Serve un flusso continuo di prestazioni e le squadre che hanno raggiunto la Champions nell'ultima stagione alla fine sono state proprio quelle che hanno proposto un certo tipo di calcio".