Ravezzani con Allegri: “Attaccanti del Milan al Mondiale senza gol, ma la colpa è solo sua”

vedi letture

Fabio Ravezzani torna a parlare della scorsa stagione e della scarsa efficienza degli attaccanti.

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, sul suo profilo X, è tornato a parlare di Massimiliano Allegri e delle aspettative che c’erano su di lui, riportando i dati degli attaccanti rossoneri al Mondiale. Queste le sue parole.

“Pulisic, Gimenez e Leao chiudono i mondiali senza aver segnato un solo gol. Fullkrug e Nkunku non hanno giocato. Poi se il Milan non si qualifica alla Champions per un punto la colpa secondo certi fenomeni è solo di Allegri. Sarà…”