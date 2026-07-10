Ravezzani con Allegri: “Attaccanti del Milan al Mondiale senza gol, ma la colpa è solo sua”
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Fabio Ravezzani torna a parlare della scorsa stagione e della scarsa efficienza degli attaccanti.
Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, sul suo profilo X, è tornato a parlare di Massimiliano Allegri e delle aspettative che c’erano su di lui, riportando i dati degli attaccanti rossoneri al Mondiale. Queste le sue parole.
“Pulisic, Gimenez e Leao chiudono i mondiali senza aver segnato un solo gol. Fullkrug e Nkunku non hanno giocato. Poi se il Milan non si qualifica alla Champions per un punto la colpa secondo certi fenomeni è solo di Allegri. Sarà…”
Pulisic, Gimenez e Leao chiudono i mondiali senza aver segnato un solo gol. Fullkrug e Nkunku non hanno giocato. Poi se il Milan non si qualifica alla Champions per un punto la colpa secondo certi fenomeni è solo di Allegri. Sarà… https://t.co/qguOwjNZ9l— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) July 9, 2026
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