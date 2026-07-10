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MN - Mario Gila diretto a Casa Milan per firmare il contratto con i rossoneri
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Il neo acquisto Mario Gila si sta dirigendo a Casa Milan per apporre la firma sul contratto.
>Mario Gila, uscito pochi minuti fa dall'Hotel dove alloggia, è diretto in sede, a Casa Milan, dove apporrà la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al club rossonero per 5 anni.
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