News

MN - Mario Gila diretto a Casa Milan per firmare il contratto con i rossoneri

MN - Mario Gila diretto a Casa Milan per firmare il contratto con i rossoneriMilanNews.it
Oggi alle 16:37News
di Andrea La Manna
Il neo acquisto Mario Gila si sta dirigendo a Casa Milan per apporre la firma sul contratto.

>Mario Gila, uscito pochi minuti fa dall'Hotel dove alloggia, è diretto in sede, a Casa Milan, dove apporrà la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al club rossonero per 5 anni. 